СМИ: Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил Раде поручил быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет, сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в парламенте.
"Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать "еще три года", - говорится в материале на сайте издания.
Как заявил источник украинского издания, такой шаг продиктован паузой в переговорах по урегулированию конфликта из-за смещения внимания США на конфликт на Ближнем Востоке. В этих условиях предполагается разработать план существования нынешнего парламента в течение одного, двух и даже трех лет. По данным издания, Мотовиловцу не ставились какие-то строгие временные рамки готовности плана, но работа над ним уже ведется.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины на паузе. Позже он выразил надежду, что переговоры возобновятся, когда США смогут уделить вопросу больше внимания и будут согласованы графики.