Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 24.03.2026 (обновлено: 12:04 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/zelenskij-2082595314.html
СМИ: Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта
СМИ: Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта - РИА Новости, 24.03.2026
СМИ: Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта
Владимир Зеленский поручил Раде поручил быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет, сообщает украинское издание "Украинская правда"... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T12:03:00+03:00
2026-03-24T12:04:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080283434_134:0:2935:1576_1920x0_80_0_0_d2c64f10922e78010507f092dc339aa3.jpg
https://ria.ru/20260324/ukraina-2082534701.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080283434_450:0:2561:1583_1920x0_80_0_0_43711382d6f89b50f10da0889057a824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
СМИ: Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта

Зеленский поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта еще 3 года

© REUTERS / Octav GaneaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© REUTERS / Octav Ganea
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил Раде поручил быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет, сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в парламенте.
"Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать "еще три года", - говорится в материале на сайте издания.
Как заявил источник украинского издания, такой шаг продиктован паузой в переговорах по урегулированию конфликта из-за смещения внимания США на конфликт на Ближнем Востоке. В этих условиях предполагается разработать план существования нынешнего парламента в течение одного, двух и даже трех лет. По данным издания, Мотовиловцу не ставились какие-то строгие временные рамки готовности плана, но работа над ним уже ведется.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины на паузе. Позже он выразил надежду, что переговоры возобновятся, когда США смогут уделить вопросу больше внимания и будут согласованы графики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Уже агония": в ЕС рассказали, что произошло с Зеленским из-за хода Орбана
Вчера, 06:53
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала