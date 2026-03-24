Минобороны рассказало о планах Героя России Ярашева - РИА Новости, 24.03.2026
15:15 24.03.2026
Минобороны рассказало о планах Героя России Ярашева
Герой России Сергей Ярашев планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении, сообщает Минобороны. РИА Новости, 24.03.2026
сергей ярашев (герой россии)
андрей белоусов
владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Ярашев (Герой России), Андрей Белоусов, Владимир Путин
Ярашев планирует получить высшее военное образование и продолжить службу

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Герой России Сергей Ярашев планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении, сообщает Минобороны.
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Ярашеву, проходящему лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского.
"Сергей Ярашев рассказал главе российского военного ведомства, что в дальнейшем планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении", - говорится в сообщении.
Военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" выполнял боевые задачи на красноармейском направлении спецоперации. Ярашев, будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал предоставлять разведывательные данные о противнике, а также отразил несколько атак штурмовых групп.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР.
