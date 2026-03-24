Минобороны рассказало о планах Героя России Ярашева

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Герой России Сергей Ярашев планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении, сообщает Минобороны.
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Ярашеву, проходящему лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского.
"Сергей Ярашев рассказал главе российского военного ведомства, что в дальнейшем планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении", - говорится в сообщении.
Военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" выполнял боевые задачи на красноармейском направлении спецоперации. Ярашев, будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал предоставлять разведывательные данные о противнике, а также отразил несколько атак штурмовых групп.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР.