Белоусов вручил звезду Героя Ярашеву, который удерживал позиции в ДНР

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Глава Минобороны поблагодарил Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации героя.