Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Взрыв в жилом доме в Севастополе прогремел на первом этаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Взрыв в жилом доме в Севастополе произошел на первом этаже, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы севастопольского главного управления МЧС России Владимир Щедрин.

"Аварийно-спасательные работы проводились в квартире на перовом этаже в доме №14", - сказал Щедрин журналистам.

При этом, по его словам, точное место пожара установят правоохранительные органы.