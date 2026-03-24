Многоэтажка в Севастополе, где произошел взрыв, не была аварийной

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Пятиэтажный жилой дом в Севастополе, где произошел взрыв, построен в 1973 году, его состояние оценивалось как исправное, аварийного статуса не было, следует из данных, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из данных, имеющихся в распоряжении агентства, дом по улице Павла Корчагина 14 был введен в эксплуатацию в 1973 году, в нем расположено 100 квартир, шесть подъездов. Дом построен из железобетонных сборных плит, крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей. Статус дома – исправный. Аварийного статуса нет.