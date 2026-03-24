В нескольких украинских городах прогремели взрывы
В Харькове, подконтрольном киевским властям Запорожье и Полтаве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T04:06:00+03:00
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Харькове, подконтрольном киевским властям Запорожье и Полтаве прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации в этих городах появились около 2:45, 3:05 и 3:40 мск соответственно.
Также взрывы раздались в Ивано-Франковской области.
В Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях объявляли воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.