После взрыва в доме в Севастополе погибли два человека

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Два человека погибли после взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Люди эвакуированы. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате", — уточнил глава города.