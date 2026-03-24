Вучич рассказал, с чего начались нарушения международного права
23:42 24.03.2026
Вучич рассказал, с чего начались нарушения международного права
Нарушения международного права, войны и насилие, происходящие в настоящее время и предстоящие в будущем начались с агрессии НАТО против Югославии 24 марта 1999...
в мире
сербия
косово
югославия
александр вучич
патриарх сербский порфирий
нато
оон
В мире, Сербия, Косово, Югославия, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, НАТО, ООН
Вучич рассказал, с чего начались нарушения международного права

Вучич: нарушения международного права начались с агрессии НАТО в Югославии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Нарушения международного права, войны и насилие, происходящие в настоящее время и предстоящие в будущем начались с агрессии НАТО против Югославии 24 марта 1999 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Церемония в память жертв агрессии НАТО вечером во вторник проходит в городе Вране. Участвуют руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Патриарх Сербский Порфирий провел панихиду по жертвам бомбардировок.
«
"Каждая война, которая идет в мире, каждое насилие сегодня, уничтожение принципов и законов в настоящее время не начались вчера, они начались 24 марта 1999 года. Если сегодня кто-то спрашивает, почему нарушается международное право, единственный точный и верный ответ - из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года", - заявил Вучич собравшимся.
Он добавил, что если мир и вся современная цивилизация завтра окажется в руинах, "нет никакого сомнения, что этот конец цивилизации начался 24 марта 1999 года".
Утром во вторник 27-я годовщина бомбардировок НАТО началась с возложения цветов и венков к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочки в парке "Ташмайдан", который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Союзной Республики Югославия якобы проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
В мире, Сербия, Косово, Югославия, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, НАТО, ООН
 
 
