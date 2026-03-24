Вучич рассказал, с чего начались нарушения международного права

БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Нарушения международного права, войны и насилие, происходящие в настоящее время и предстоящие в будущем начались с агрессии НАТО против Югославии 24 марта 1999 года, заявил президент Сербии Александр Вучич.

« "Каждая война, которая идет в мире, каждое насилие сегодня, уничтожение принципов и законов в настоящее время не начались вчера, они начались 24 марта 1999 года. Если сегодня кто-то спрашивает, почему нарушается международное право, единственный точный и верный ответ - из-за разрешения, выданного 24 марта 1999 года", - заявил Вучич собравшимся.

Он добавил, что если мир и вся современная цивилизация завтра окажется в руинах, "нет никакого сомнения, что этот конец цивилизации начался 24 марта 1999 года".

Утром во вторник 27-я годовщина бомбардировок НАТО началась с возложения цветов и венков к памятнику погибшей трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки и черной бабочки в парке "Ташмайдан", который считается памятником всем юным сербам, погибшим в ходе операции альянса. "Мы были только детьми" гласит надпись на каменных крыльях бабочки.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории , силами НАТО.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Союзной Республики Югославия якобы проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.