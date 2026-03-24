ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Хомутовском районе Курской области, общее число пострадавших выросло до 13, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор добавил, что двое человек находятся в тяжелом состоянии, еще у одиннадцати ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставляют в центр сочетанной травмы областной клинической больницы.