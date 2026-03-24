ВС России поразили завод, где производят системы наведения для ракет ВСУ

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Полтавской области, который производил навигационные приборы и системы связи для украинских БПЛА и ракет, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он также отметил, что заброшенные цеха завода активно использовались украинскими боевиками в качестве складов военной продукции, а также мест временного размещения личного состава.