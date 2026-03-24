ВСУ выпустили по Белгородской области 130 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 130 беспилотниками 14 муниципалитетов Белгородской области, 12 человек ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 46 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 35 снарядов, 51 беспилотник сбит и подавлен над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 17 частных домовладениях, коммерческом и трех социальных объектах, предприятии, трех инфраструктурных объектах, административном здании и 30 транспортных средствах.
"В Белгороде в результате отражения атаки беспилотника повреждены МКД и 3 легковых автомобиля. В Белгородском округе посёлки… атакованы 28 беспилотниками, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Красный Октябрь от удара FPV-дрона по автомобилю ранены трое мужчин", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Вейделевским, Ивнянским, Корочанским, Красногвардейским, Прохоровским и Ровеньским округами сбиты 7 беспилотников самолётного типа, Борисовский и Валуйский округа атакованы 5 беспилотниками, один из которых подавлен, ранены двое. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпушено 35 боеприпасов и атакованы 62 беспилотниками, 16 из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина, Ракитянский округ атакован 8 беспилотниками, 2 из которых сбиты, пострадали 4 сотрудника МЧС.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Графовка, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка атакованы 19 беспилотниками, 12 из которых подавлены и сбиты. В селе Нежеголь дрон ударил по легковому автомобилю — ранены двое", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
