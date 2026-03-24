Bloomberg: онлайн-маркетплейс ВСУ заполнен некачественными дронами

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Онлайн-платформа ВСУ Brave1, предназначенная для закупки БПЛА и другого оборудования боевиками на передовой за "очки", полученные за убийства, завалена некачественными дронами и аккумуляторами, которые к ним не подходят, сообщает агентство Блумберг.
"(Платформа Brave1 - ред.) изобилует некачественным товарами от сотен производителей БПЛА, на которые командиры с передовой могут тратить свои средства. Многие виды оборудования, такие как батареи, также могут быть несовместимы (с уже закупленным оборудованием -ред.), что создает проблемы для солдат на передовой", - говорится в материале на сайте издания.
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают эти баллы на технику через онлайн-маркетплейс, позднее получивший название Brave1. Эта система вызвала резкую критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры.