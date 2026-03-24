Мирошник рассказал об ударах ВСУ по медтранспорту

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВСУ с 16 по 22 марта наносили удары по медицинскому транспорту и медицинским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинские боевики вопреки нормам международного гуманитарного права наносили прицельные преднамеренные удары по медицинским объектам и медицинскому транспорту", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В херсонской Новой Каховке украинский беспилотник атаковал автомашину скорой медицинской помощи, пострадали пациентка и три сотрудника медицинской бригады, рассказал посол.
"В Запорожской области в результате атаки БПЛА поврежден фасад "Васильевской городской больницы", ранение получил водитель медицинского автомобиля. В Брянской области ранена сотрудница Суземского психоневрологического интерната. В Белгородской области от детонации дрона пострадали фельдшер и водитель автомобиля "скорой помощи". В Краснодаре повреждена кровля медицинского центра в микрорайоне Юбиленый", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18