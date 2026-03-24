СМИ: ЦАХАЛ перебрасывает войска с севера на Западный берег из-за поселенцев

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израиль перебрасывает боевые части с северной границы с Ливаном на Западный берег в связи с ростом насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского военного чиновника.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
Отмечается, что передислоцируемый батальон насчитывает "сотни военнослужащих". Неназванный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил телеканалу, что усиление контингента на Западном берегу происходит в рамках "повышения готовности к различным сценариям обороны и нападения".
В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Совбез израильского правительства в декабре 2025 года одобрил создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.