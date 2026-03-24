00:43 24.03.2026
СМИ: ЦАХАЛ перебрасывает войска с севера на Западный берег из-за поселенцев
СМИ: ЦАХАЛ перебрасывает войска с севера на Западный берег из-за поселенцев
Израиль перебрасывает боевые части с северной границы с Ливаном на Западный берег в связи с ростом насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев,... РИА Новости, 24.03.2026
В мире, Израиль, Ливан, Западный берег реки Иордан, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
CNN: Израиль перебрасывает войска с севера на Западный берег из-за поселенцев

© REUTERS / Avi OhayonИзраильские военные на границе с Ливаном
Израильские военные на границе с Ливаном. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израиль перебрасывает боевые части с северной границы с Ливаном на Западный берег в связи с ростом насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского военного чиновника.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
"Израиль перебрасывает боевой батальон со своей северной границы с Ливаном на оккупированный Западный берег на фоне всплеска насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передислоцируемый батальон насчитывает "сотни военнослужащих". Неназванный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил телеканалу, что усиление контингента на Западном берегу происходит в рамках "повышения готовности к различным сценариям обороны и нападения".
В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Совбез израильского правительства в декабре 2025 года одобрил создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
