16:45 24.03.2026
Воробьев: ИИ привносит комфорт и скорость в разные сферы жизни
Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.03.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСмартфон в руке девушки
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" регион внедряет ИИ-проекты, направленные на повышение качества медицинского обслуживания пациентов. Также эти инструменты помогают разгрузить врачей и поликлиники.
"Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни. В Подмосковье мы стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения – запись на прием через голосового помощника, чтение медицинских снимков нейросетью, заполнение врачом медкарты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит больше внимания уделить пациентам во время приема", — цитирует Воробьева пресс-служба правительства Московской области.
Он добавил, что в регионе реализуют еще несколько проектов в здравоохранении. В их числе диагностический ассистент для первичного звена, который на основе данных из электронной медкарты помогает врачу с постановкой диагноза. Последнее слово остается за специалистом. А эту информацию он использует в качестве "второго мнения". По такому же принципу работает ИИ-ассистент для назначения лекарств. Кроме того, в приложении "Добродел Здоровье" ИИ помогает пациентам самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. А если есть отклонения — дает рекомендации простым и понятным языком.
В Подмосковье работает целая экосистема голосовых помощников. В здравоохранении это робот "Светлана" (телефон — 122), который записывает пациентов к врачу, позволяет вызывать медработника на дом, заменяя в периоды пиковой нагрузки 600 операторов (более 8 миллионов входящих и свыше 9,1 миллиона исходящих звонков в 2025 году). Кроме того, голосовой помощник обзванивает пациентов для подтверждения записи. Таким способом в прошлом году было перенесено или отменено более 41,7 тысячи записей. Это позволяет высвобождать дополнительные "окна", которые раньше пропадали из-за того, что пациенты не приходили и не предупреждали об отмене.
Также с прошлого года "Светлана" проактивно обзванивает пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные лекарства, предлагая записаться на телемедицинскую консультацию, чтобы его продлить.
С 2023 года врачи в Подмосковье могут заполнять медкарты с помощью голосового ввода на основе искусственного интеллекта. Используя ИИ, система распознает не только узкоспециальные термины на русском, но и на латыни. При проведении диагностики (УЗИ, рентген и так далее) это позволяет вдвое сократить время на описание исследования. Идти в поликлинику за результатами не нужно. Они автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента на портале "Здоровье".
"Мы уже больше года работаем с программой голосового ввода. Она пришлась по душе многим специалистам. ИИ-ассистент есть во всех функциональных кабинетах — УЗИ, маммографии, рентген-кабинете, а также в новом кабинете МРТ, который открылся у нас в прошлом году", — рассказала главврач ГБУЗ Московской области "Лобненская больница" Виктория Тен.
Она отметила, что врачи теперь значительно экономят время на исследование. Если раньше в среднем расшифровка занимала 30-45 минут, то сегодня можно уложиться в 12-15 минут.
Также ИИ-ассистент помогает врачам при назначении лекарств. В момент формирования рецепта система автоматически проверяет препарат по 15 ключевым параметрам, анализируя потенциальные риски, включая взаимодействие между лекарствами (если их несколько), совместимость с возрастом, полом, а также предупреждает о рисках передозировки или превышения рекомендованных сроков приема. Врачи пользуются ИИ-ассистентом как на очных приемах, так и во время телемедицинской консультации, когда пациенту требуется продление или корректировка рецепта на льготный препарат.
Кроме того, теперь в приложении "Добродел Здоровье" у пациентов появилась возможность самостоятельно расшифровывать анализы. ИИ-сервис автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований, а также дает рекомендации по выявленным отклонениям. Важно, что эта информация носит именно рекомендательный характер и не является медицинским заключением. В случае обнаружения проблемы решение о дальнейшей тактике лечения принимает врач.
