13:00 24.03.2026
Авторы ВК заработали за год 1,1 млрд рублей на платформе VK AdBlogger
Авторы ВК заработали за год 1,1 млрд рублей на платформе VK AdBlogger
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. За последний год платформа VK AdBlogger стала основным инструментом размещения нативной рекламы и посевов для создателей контента. Рост обеспечили простые условия подключения, развитие продуктовых возможностей и запуск новых рекламных форматов.
Суммарный доход авторов через VK AdBlogger за год превысил 1,1 млрд рублей. Количество нативных интеграций через платформу выросло в 5 раз, а посевов — в 2,5 раза. Средний доход увеличился на 61%.
Дополнительным источником роста стал новый формат монетизации через рекламу товаров партнеров и получение процента с каждой продажи. В 2025 году к реферальной программе присоединилось 5,5 тыс. сообществ, которые за несколько месяцев создали 107 тыс. единиц контента с товарами.
"Спрос на нативные интеграции и посевы от брендов и селлеров стабильно растет и открывает новые возможности авторам разного масштаба — наша задача сделать этот рынок максимально прозрачным, эффективным и доступным. Для этого мы объединяем все рекламные возможности для работы с авторами в едином пространстве — VK AdBlogger. В этом году мы продолжим развивать существующие и новые форматы монетизации для роста доходов авторов", — добавила директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.
Справка
VK AdBlogger — платформа для взаимодействия авторов и бизнеса. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы.
 
