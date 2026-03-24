Саудовская Аравия отменила намеченную на апрель встречу ВЭФ

ДОХА, 24 мар - РИА Новости. Министерство экономики и планирования Саудовской Аравии по договоренности со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) перенесло на неопределённый срок запланированную на 22-23 апреля международную встречу по вопросам сотрудничества и роста, которая должна была пройти в Джидде, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщило во вторник саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на решение министерства.
В январе глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан во время Давосского форума объявил о намерении королевства принять в Джидде в апреле международную экономическую встречу.
"Всемирный экономический форум в координации с министерством экономики и планирования объявили о переносе международной встречи по вопросам сотрудничества и роста, которая должна была состояться 22-23 апреля в Джидде", - отметило ведомство.
Министерство пояснило, что это решение было принято по просьбе организаторов форума в свете текущих региональных событий, чтобы обеспечить проведение встречи в подходящее время для достижения желаемого результата. О новой дате встречи организаторы объявят позднее.