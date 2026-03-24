Саудовская Аравия отменила намеченную на апрель встречу ВЭФ

"Всемирный экономический форум в координации с министерством экономики и планирования объявили о переносе международной встречи по вопросам сотрудничества и роста, которая должна была состояться 22-23 апреля в Джидде", - отметило ведомство.

Министерство пояснило, что это решение было принято по просьбе организаторов форума в свете текущих региональных событий, чтобы обеспечить проведение встречи в подходящее время для достижения желаемого результата. О новой дате встречи организаторы объявят позднее.