"Оказался на передовой". Произошедшее на Украине ужаснуло немцев

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Разгорающиеся на Украине конфликты между уклонистами и теми, кто был на фронте, грозят долговременным социальным кризисом, передает Berliner Zeitung со ссылкой на экспертов.
"На Украине все заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто оказался на передовой, и теми, кто старается уклониться от мобилизации. Напряжение растет в семьях, в рабочих коллективах и в обществе", — говорится в публикации.
Как подчеркивает издание, растущая пропасть между боевиками и теми, кто избегает мобилизации, несет долгосрочные риски социальных расколов уже после окончания боевых действий.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
