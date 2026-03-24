"Уже агония": в ЕС рассказали, что произошло с Зеленским из-за хода Орбана

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский злится на Европу из-за неспособности повлиять на вето Венгрии по кредиту Украине на 90 миллиардов евро, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима", — сказал он.
По мнению эксперта, Зеленский забывает, что Орбан прежде всего защищает интересы Венгрии и не обязан исполнять желания Киева.
"Я считаю это полнейшей и абсолютной глупостью. И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет", — резюмировал Христофору.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Будапешт 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.