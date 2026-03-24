Госдеп США ищет поставщиков взрывчатки для разминирования на Украине

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Госдепартамент США изучает возможности привлечения подрядчиков из числа малого бизнеса для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования на Украине, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.

Речь идет о поддержке подразделений по обезвреживанию боеприпасов (EOD), которые занимаются выявлением и нейтрализацией неразорвавшихся снарядов и мин. В перечне указаны, в частности, пластичная взрывчатка (C4), детонаторы, капсюли-детонаторы, детонирующий шнур и другие средства, применяемые при разминировании.

Отмечается, что поставки могут осуществляться напрямую в Киев или через логистический центр госдепартамента в Балтиморе , а срок доставки не должен превышать 180 дней с момента возможного заключения контракта.