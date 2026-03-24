"Шансов все меньше". Зеленский отказался отвечать за Украину - РИА Новости, 24.03.2026
08:00 24.03.2026
"Шансов все меньше". Зеленский отказался отвечать за Украину
"Шансов все меньше". Зеленский отказался отвечать за Украину - РИА Новости, 24.03.2026
"Шансов все меньше". Зеленский отказался отвечать за Украину
Политический кризис может оставить киевский режим без денег. Международный валютный фонд (МВФ) требует усилить финансовое обременение населения. Зеленский не... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T08:00:00+03:00
2026-03-24T08:01:00+03:00
в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мвф, кристалина георгиева, андрей ермак, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), МВФ, Кристалина Георгиева, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
"Шансов все меньше". Зеленский отказался отвечать за Украину

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Политический кризис может оставить киевский режим без денег. Международный валютный фонд (МВФ) требует усилить финансовое обременение населения. Зеленский не возражает, а вот Рада противится — не голосует за поправки. Многие нардепы больше не оглядываются на Банковую и руководствуются иными интересами. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Наследие Майдана

На заседания Рады приходит все меньше парламентариев. Особенно когда на голосование выносится проект о повышении налогов, необходимый для получения траншей МВФ. Один из пунктов, в частности, закрепляет военный сбор в пять процентов дохода с каждого бессрочно. То есть даже после завершения боевых действий.
Площадь Независимости в Киеве
Депутаты сетуют, что с ними в МВФ не советовались и, по сути, ультимативно потребовали сделать налоговое законодательство таким, каким считают нужным на Западе. Предыдущие голосования провалились: за — максимум 168, хотя только во фракции партии Зеленского "Слуга народа" 228 человек.
Постпред МВФ на Украине Присцилла Тоффано обеспокоена. Киеву дали время до апреля, уговаривают депутатов персонально.
Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев убежден: Рада не одобрит этот законопроект. Документ пересмотрели, однако это не помогло.
"Даже если забыть о нашем глубоком политическом кризисе, каковы шансы поддержки в парламенте любой законодательной инициативы, прошедшей столько скитаний?" — задал риторический вопрос Гетманцев.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
В феврале Киеву одобрили очередной кредит — 8,1 миллиарда долларов на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева тем не менее признала высокие риски. Погашение долга зависит от внешней помощи и решений властей. Как пишет Politico со ссылкой на источники, украинский бюджет профинансировали пока до конца мая.

Хуже, чем кажется

Зеленский дистанцируется от происходящего в Раде. Лишь пригрозил отправить прогуливающих заседания в ВСУ.
"Готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт", — сказал он.
Украинские военные
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил: "депутат или работает, или воюет" — как любой украинец.
В Раде многие бы с удовольствием сложили полномочия. По словам парламентария Александра Юрченко, в "Слуге народа" таких порядка 60. Люди, мол, устали — ведь выборы были давно, в 2019-м.
А другой парламентарий, Ярослав Железняк, заявил прямо: "Это не парламентский кризис. Это кризис государственного управления".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Проблемы особенно обострились после коррупционного скандала с Тимуром Миндичем и ухода с поста главы офиса президента Андрея Ермака. Некоторых депутатов из "Слуги народа" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) привлекло по делу о покупке голосов. В том числе близкого к главе режима Юрия Киселя.
Их коллега Ольга Василевская-Смаглюк утверждает, что именно поэтому они не голосуют. Дескать, пока НАБУ не прекратит давить на законодателей, нужное Зеленскому решение не примут.
Гетманцев же обвиняет во всем "банду Ермака", которая агитирует за "бесконечную войну", уклоняясь от мобилизации. К слову, сам Ермак, вопреки обещаниям, до фронта так и не добрался.
Андрей Ермак

Переводы стрелок

Рада все сильнее настраивается на конфронтацию с Зеленским, а тот тоже радикализирует ситуацию, угрожая законодателям, указывает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
"Кризис очевиден. Депутаты просто уклоняются от выполнения своих обязанностей. С одной стороны, все понимают, что эти законопроекты крайне не нравятся обществу. Голосуя, ты убиваешь для себя политическое будущее. С другой — в условиях нынешней стратегической неопределенности лучше переждать, ничего не делать, чтобы потом не столкнуться с неприятностями", — рассуждает эксперт.
Впрочем, МВФ, несмотря на жесткие ультиматумы, ради политической целесообразности обычно уступает. Без средств Киев не оставят.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
"Украинская власть рассчитывает получить деньги, даже если проект по налогам не утвердят. Каких-то особых усилий для того, чтобы депутаты проголосовали как надо, не предпринимают. А пока Зеленскому даже выгодно, что это не проходит через парламент. Так он снимает с себя ответственность и переводит стрелки", — пояснил экс-депутат Рады Олег Царев.
И у режима по-прежнему есть золотовалютные резервы на 50 миллиардов долларов, добавил он.
Пока хватает денег на оружие, Зеленский спокоен. Но политическая система Украины от его противостояния с парламентом явно не укрепляется.
