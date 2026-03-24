10:20 24.03.2026 (обновлено: 10:56 24.03.2026)
Правительство продлило отсрочку уплаты налогов для угольной отрасли
Правительство РФ продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Склад угля . Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство РФ продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что президент России Владимир Путин поручил держать на контроле ситуацию в угольной отрасли, поскольку этот сектор экономики имеет ключевое значение для устойчивой работы предприятий в промышленности и в энергетике.
"Ранее на специальном совещании в прошлом году мы выработали соответствующие действенные инструменты поддержки, которые носят комплексный характер. В частности, я напомню, компаниям была предоставлена соответствующая отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Отсрочка также была предоставлена на уплату страховых взносов. Теперь мы продлим эту меру еще на два месяца, до конца апреля", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что далее компании смогут провести погашение накопленной задолженности равными долями в течение семи месяцев.
"Это позволит высвободить оборотные средства перспективных угольных организаций на текущую деятельность", - подчеркнул Мишустин.
