"Такого еще не видели". Ученые выяснили жуткие подробности древнего ритуала

© AP Photo / Valentina Petrova Скелет, обнаруженный в городе Созополь, в Национальном историческом музее в Софии

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавняя находка проливает свет на темные страницы римской истории. Веками в самом центре вечного города таилось настоящее "кладбище вампиров". Погребенные здесь — жертвы загадочного, леденящего душу обряда. Открытие заставило усомниться, так ли хорошо мы знаем, чем жила некогда великая империи.

Полное замешательство

Казалось бы, что нового можно найти в Риме? Вечный город перекопан буквально вдоль и поперек. Тем не менее сенсации случаются. Так, недавно в масштабном некрополе у исторической дороги Виа Остиа обнаружили ранее неизвестный сектор.

Эти могилы позднеантичного периода сразу озадачили археологов. Останки покоились не как в оссуариях — своего рода урнах с прахом, а лежали непосредственно в земле. Более того, рядом с богатыми погребениями соседствовали откровенно бедные.

Но самое главное: покойники были утыканы гвоздями. Металлические штыри вбиты меж ребер и в глазницы. Специалисты были в полном замешательстве.

Если это казненные, то почему так широк их социальный разброс? Ведь в Римской империи действовала строгая иерархия казней. Совершенно невозможно, чтобы простолюдина и патриция лишили жизни одинаково. Да еще и похоронили рядом.

Первичный антропологический анализ показал: гвозди поместили в тела уже после смерти. И тут вспомнили, что в Древнем Риме были широко распространены поверья о вампирах.

© AP Photo Кусок железа рядом со скелетом, найденный в ходе археологических раскопок в городе Созополь, Болгария

Конечно, не только там. Так, в 2022 году в Польше вскрыли захоронение женщины с острым серпом в горле. А десятью годами ранее в Болгарии раскопали могилу некоего пирата Кривича (XIV век): в скелете торчал большой железный гвоздь.

В 2025-м "вампира" нашли и на старинном хорватском кладбище Рачеша. Покойника намеренно повернули туловищем вниз и вонзили в него металлический прут. Череп лежал в полуметре от тела. Как установили исследователи, обезглавили погребенного уже после смерти.

Закрепление и защита

Красивая версия об античных "Дракулах" оказалась верной лишь отчасти. На помощь вовремя подоспели историки.

© Фото : соцсети Soprintendenza Speciale Roma Раскопки в Остиенсском некрополе, Рим © Фото : соцсети Soprintendenza Speciale Roma Раскопки в Остиенсском некрополе, Рим

"По римским верованиям, восходящих к более ранним этрусским традициям, гвозди — действительно мощные магические предметы. Их функция — закрепление и защита — символически переносилась римлянами в духовное измерение", — говорится в опубликованной по результатам раскопок статье.

На практике, в культе и ритуалах, это выражалось по-разному. Например, считалось, что гвозди способны оградить тело от осквернения. Поэтому римляне нередко носили их в карманах.

Еще эти предметы олицетворяли своего рода границу "до и после". В канун Нового года в городах совершали обряд clavum figendi — церемониальное забивание большого гвоздя.

"В классических источниках также говорится об особой силе гвоздей, — указывают в статье итальянские специалисты. — Древнеримские авторы описывали их применение в народных лечебных практиках. Гвоздям приписывали целительные свойства против лихорадки, ран и даже эпилепсии. Кроме того, верили, что гвозди защищают от стихийных бедствий".

Так что, вбивая гвоздь в почившего родственника, скорбящие, вероятнее всего, стремились "обезопасить" его душу. Таким образом происходил окончательный переход в мир иной, и покойник уже не мог вернуться, ненароком потревожив живых.

Досье на каждого

Однако не всегда желание вбить последний гвоздь было вызвано благими намерениями. Порой это становилось проклятием.

Три года назад исследователи из Королевского бельгийского института естественных наук наткнулись на необычные захоронения в Сагалассосе (юго-запад Малой Азии) II века нашей эры. В те времена этот регион был римской провинцией Галатия.

Как правило, римляне кремировали покойников. Но в здешних местах действовали иначе: ждали, пока тело начнет разлагаться, затем опускали в подземную камеру, осыпали мелкими гвоздями или протыкали одним большим, запечатывали яму известью, а сверху клали небольшую плитку — дефиксион.

На ней выбивали всевозможные проклятия в адрес покойника — если при жизни тот был нечестивцем. А также его имя, которое затем частично стирали. Табличку тоже прокалывали гвоздем — в знак скрепления "договора" с потусторонними силами.

Именно такие дефиксионы обнаружили в некоторых захоронениях близ Виа Остиа.

"Это означает, что здесь были погребены не только те, кто вел благочестивую земную жизнь (останки с вбитыми гвоздями без табличек. — Прим. ред.), но также и те, кто совершил нечто порочное или преступное. А главное — то, за что придется расплачиваться даже после смерти", – констатировали в отчете итальянские ученые.

Правда, добавили они, проанализировав тексты табличек, вскрылась любопытная деталь. На большинстве упоминались не преступления, а банальные человеческие пороки.