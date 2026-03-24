"Такого еще не видели". Ученые выяснили жуткие подробности древнего ритуала

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавняя находка проливает свет на темные страницы римской истории. Веками в самом центре вечного города таилось настоящее "кладбище вампиров". Погребенные здесь — жертвы загадочного, леденящего душу обряда. Открытие заставило усомниться, так ли хорошо мы знаем, чем жила некогда великая империи.
Полное замешательство
Казалось бы, что нового можно найти в Риме? Вечный город перекопан буквально вдоль и поперек. Тем не менее сенсации случаются. Так, недавно в масштабном некрополе у исторической дороги Виа Остиа обнаружили ранее неизвестный сектор.
Эти могилы позднеантичного периода сразу озадачили археологов. Останки покоились не как в оссуариях — своего рода урнах с прахом, а лежали непосредственно в земле. Более того, рядом с богатыми погребениями соседствовали откровенно бедные.
Но самое главное: покойники были утыканы гвоздями. Металлические штыри вбиты меж ребер и в глазницы. Специалисты были в полном замешательстве.
Если это казненные, то почему так широк их социальный разброс? Ведь в Римской империи действовала строгая иерархия казней. Совершенно невозможно, чтобы простолюдина и патриция лишили жизни одинаково. Да еще и похоронили рядом.
Первичный антропологический анализ показал: гвозди поместили в тела уже после смерти. И тут вспомнили, что в Древнем Риме были широко распространены поверья о вампирах.
© AP PhotoКусок железа рядом со скелетом, найденный в ходе археологических раскопок в городе Созополь, Болгария
В 2025-м "вампира" нашли и на старинном хорватском кладбище Рачеша. Покойника намеренно повернули туловищем вниз и вонзили в него металлический прут. Череп лежал в полуметре от тела. Как установили исследователи, обезглавили погребенного уже после смерти.
Закрепление и защита
Красивая версия об античных "Дракулах" оказалась верной лишь отчасти. На помощь вовремя подоспели историки.
© Фото : соцсети Soprintendenza Speciale RomaРаскопки в Остиенсском некрополе, Рим
"По римским верованиям, восходящих к более ранним этрусским традициям, гвозди — действительно мощные магические предметы. Их функция — закрепление и защита — символически переносилась римлянами в духовное измерение", — говорится в опубликованной по результатам раскопок статье.
На практике, в культе и ритуалах, это выражалось по-разному. Например, считалось, что гвозди способны оградить тело от осквернения. Поэтому римляне нередко носили их в карманах.
Еще эти предметы олицетворяли своего рода границу "до и после". В канун Нового года в городах совершали обряд clavum figendi — церемониальное забивание большого гвоздя.
"В классических источниках также говорится об особой силе гвоздей, — указывают в статье итальянские специалисты. — Древнеримские авторы описывали их применение в народных лечебных практиках. Гвоздям приписывали целительные свойства против лихорадки, ран и даже эпилепсии. Кроме того, верили, что гвозди защищают от стихийных бедствий".
Так что, вбивая гвоздь в почившего родственника, скорбящие, вероятнее всего, стремились "обезопасить" его душу. Таким образом происходил окончательный переход в мир иной, и покойник уже не мог вернуться, ненароком потревожив живых.
Досье на каждого
Однако не всегда желание вбить последний гвоздь было вызвано благими намерениями. Порой это становилось проклятием.
CC BY 4.0 / Sagalassos Archaeological Research Project / Georeferenced orthophotography from the middle imperial primary cremation (east) and two (stratigraphically later) middle imperial individual tombs (west), showing two different phases of excavation: before (left) and after (right) removal of the covering bricks (cropped)Два разных этапа раскопок: до (слева) и после (справа) удаления облицовочных кирпичей
Три года назад исследователи из Королевского бельгийского института естественных наук наткнулись на необычные захоронения в Сагалассосе (юго-запад Малой Азии) II века нашей эры. В те времена этот регион был римской провинцией Галатия.
Как правило, римляне кремировали покойников. Но в здешних местах действовали иначе: ждали, пока тело начнет разлагаться, затем опускали в подземную камеру, осыпали мелкими гвоздями или протыкали одним большим, запечатывали яму известью, а сверху клали небольшую плитку — дефиксион.
CC BY 4.0 / Sagalassos Archaeological Research Project / Upper left) bent and twisted nails from the primary cremation at Site F; lower left) nails from an ash pit with cremation remains at the same site; right) examples of coffin nails from two individual separate inhumations from the same site (cropped)Изогнутые и скрученные гвозди из места первичной кремации и образцы гвоздей для гробов из двух отдельных захоронений на одном и том же участке
На ней выбивали всевозможные проклятия в адрес покойника — если при жизни тот был нечестивцем. А также его имя, которое затем частично стирали. Табличку тоже прокалывали гвоздем — в знак скрепления "договора" с потусторонними силами.
Именно такие дефиксионы обнаружили в некоторых захоронениях близ Виа Остиа.
"Это означает, что здесь были погребены не только те, кто вел благочестивую земную жизнь (останки с вбитыми гвоздями без табличек. — Прим. ред.), но также и те, кто совершил нечто порочное или преступное. А главное — то, за что придется расплачиваться даже после смерти", – констатировали в отчете итальянские ученые.
CC BY-SA 3.0 / Dnalor 01 / Rom, Santa Maria Immacolata a Via Veneto, Krypta der KapuzinerКрипта капуцинов в церкви Санта-Мария-делла-Кончеционе, Рим
Правда, добавили они, проанализировав тексты табличек, вскрылась любопытная деталь. На большинстве упоминались не преступления, а банальные человеческие пороки.
Возможно, заключили исследователи, сказывалось влияние постепенно набирающего силу христианства, проникшего в разные слои древнеримского общества. Говорить об этом с уверенностью пока нельзя — ведь новый сектор некрополя изучен далеко не полностью. Так что археологи с нетерпением ждут нового сезона раскопок.