Минздрав разрабатывает новый метод лечения туберкулеза
2026-03-24T04:57:00+03:00
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Специалисты Минздрава России разрабатывают новое направление лечения туберкулеза с применением биотерапевтического препарата, рассказала РИА Новости главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.
"В настоящее время учеными НМИЦ ФПИ
Минздрава России
разрабатывается новое направление в лечении туберкулеза с применением биотерапевтического препарата литического микобактериофага D29, универсальный механизм действия которого обеспечивает эффективность независимо от профиля устойчивости возбудителя, включая полностью резистентные формы", — рассказала эксперт.
Она уточнила, что внедрение данного препарата позволит радикально повысить эффективность терапии лекарственно устойчивого туберкулеза, сократить сроки лечения и создать новый стандарт персонализированной терапии.
"Кроме этого, инновационной импортозамещающей разработкой стало создание автоматической картриджной системы экспресс-выявления ДНК возбудителя туберкулеза и микобактериозов, а также лекарственной устойчивости к трем-пяти препаратам одновременно", — заключила Васильева.