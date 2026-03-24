Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России - РИА Новости, 24.03.2026
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
Заболеваемость туберкулезом в России в 2025 году составила 23,9 на 100 тысяч населения, это в два раза ниже, чем десять лет назад, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T01:34:00+03:00
2026-03-24T01:34:00+03:00
2026-03-24T01:34:00+03:00
https://ria.ru/20260212/tuberkulez-2073799367.html
https://ria.ru/20260210/golikova-2073450689.html
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
РИА Новости: Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России в 2025 году составила 23,9 на 100 тысяч населения, это в два раза ниже, чем десять лет назад, сообщила РИА Новости главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.
"По предварительным данным, в 2025 году заболеваемость туберкулезом составила 23,9 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже, чем десять лет назад. Смертность за этот период снизилась почти в три раза - с 7,8 до 2,7 на 100 тысяч населения", - сказала Васильева.
Она отметила, что Россия
ежегодно обновляет исторические минимумы ключевых эпидемических показателей. По словам Васильевой, РФ не только исключена из списка государств с высокой угрозой туберкулеза, но и преодолела последствия пандемии COVID-19 лучше многих других стран.
"Уже сейчас туберкулез в России всё чаще встречается у людей старшего возраста, а не у молодежи. Это благоприятный признак, говорящий о том, что система профилактики работает, и факторы риска развития заболевания в молодом возрасте снижаются", - заключила эксперт.