Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России в 2025 году составила 23,9 на 100 тысяч населения, это в два раза ниже, чем десять лет назад, сообщила РИА Новости главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.

"По предварительным данным, в 2025 году заболеваемость туберкулезом составила 23,9 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже, чем десять лет назад. Смертность за этот период снизилась почти в три раза - с 7,8 до 2,7 на 100 тысяч населения", - сказала Васильева.

Она отметила, что Россия ежегодно обновляет исторические минимумы ключевых эпидемических показателей. По словам Васильевой, РФ не только исключена из списка государств с высокой угрозой туберкулеза, но и преодолела последствия пандемии COVID-19 лучше многих других стран.