01:34 24.03.2026
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
Заболеваемость туберкулезом в России в 2025 году составила 23,9 на 100 тысяч населения, это в два раза ниже, чем десять лет назад, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России в 2025 году составила 23,9 на 100 тысяч населения, это в два раза ниже, чем десять лет назад, сообщила РИА Новости главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта.
Минздрав утвердил стандарт лечения туберкулеза в России
"По предварительным данным, в 2025 году заболеваемость туберкулезом составила 23,9 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже, чем десять лет назад. Смертность за этот период снизилась почти в три раза - с 7,8 до 2,7 на 100 тысяч населения", - сказала Васильева.
Она отметила, что Россия ежегодно обновляет исторические минимумы ключевых эпидемических показателей. По словам Васильевой, РФ не только исключена из списка государств с высокой угрозой туберкулеза, но и преодолела последствия пандемии COVID-19 лучше многих других стран.
"Уже сейчас туберкулез в России всё чаще встречается у людей старшего возраста, а не у молодежи. Это благоприятный признак, говорящий о том, что система профилактики работает, и факторы риска развития заболевания в молодом возрасте снижаются", - заключила эксперт.
Россия, считай, уже победила туберкулез, заявила Голикова
