В Риме ежедневно растут цены на топливо

РИМ, 24 мар – РИА Новости. Цены на автомобильное топливо на одной из заправок в центре Риме растут каждый день, сообщил РИА Новости один из ее работников.

Совмин Италии на состоявшемся в среду вечером заседании сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен, возникшим из-за ближневосточного конфликта. По словам премьер-министра страны Джорджи Мелони , принятые правительством меры позволят снизить стоимость на 25 евроцентов с литра. Сокращение акцизов продлится 20 дней.

Во вторник утром дизельное топливо на заправке стоит 1,95 евро за литр, бензин – 1,72 евро.

"Каждый день мы прибавляем 1-2 евроцента", - заявил администратор АЗС.

В пятницу после снятия акцизов цена на той же заправке опустилось до 1,835 и 1,659 евро за оба вида топлива. "Откуда рост? Да спросите у правительства!", - сообщил собеседник агентства, не отрываясь от телефона.