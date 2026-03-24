В Риме ежедневно растут цены на топливо
Цены на автомобильное топливо на одной из заправок в центре Риме растут каждый день, сообщил РИА Новости один из ее работников. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:38:00+03:00
https://ria.ru/20260318/evropa-2081351222.html
https://ria.ru/20260323/neft-2082395613.html
РИМ, 24 мар – РИА Новости. Цены на автомобильное топливо на одной из заправок в центре Риме растут каждый день, сообщил РИА Новости один из ее работников.
Совмин Италии
на состоявшемся в среду вечером заседании сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен, возникшим из-за ближневосточного конфликта. По словам премьер-министра страны Джорджи Мелони
, принятые правительством меры позволят снизить стоимость на 25 евроцентов с литра. Сокращение акцизов продлится 20 дней.
Во вторник утром дизельное топливо на заправке стоит 1,95 евро за литр, бензин – 1,72 евро.
"Каждый день мы прибавляем 1-2 евроцента", - заявил администратор АЗС.
В пятницу после снятия акцизов цена на той же заправке опустилось до 1,835 и 1,659 евро за оба вида топлива. "Откуда рост? Да спросите у правительства!", - сообщил собеседник агентства, не отрываясь от телефона.
Согласно данным министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", утром в среду перед заседанием правительства дизельное топливо достигло цены в 2,10 евро за литр, а бензин - 1,87 евро. В пятницу их средняя цена при самообслуживании на АЗС опустилась до 1,958 и 1,712 евро соответственно, но в субботу выросла на 1 евроцент. Во вторник цены достигли 2,021 за дизельное топливо и 1,736 евро - за бензин.