США получили от Ирана "подарок", связанный с Ормузом, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран накануне сделал США ценный "подарок".
"Это был очень большой подарок, стоящий колоссальную сумму денег", — сказал он журналистам.
Глава Белого дома не пояснил, о чем идет речь, однако отметил, что это связано с Ормузским проливом.
Портал Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть этот морской путь для судоходства.
Накануне он заявил, что поручил на пять дней приостановить удары по объектам энергетики в исламской республике после якобы достигнутых договоренностей о перемирии. В свою очередь, иранские военные атаковали американские базы в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, назвав слова Трампа психологической операцией.
Днем ранее он выдвинул иранской стороне ультиматум, пригрозив уничтожением всех электростанций, если Тегеран полностью не откроет пролив в течение 48 часов. Иран, в свою очередь, пообещал нанести ответные удары по всем компаниям на Ближнем Востоке, где Штаты имеют свои интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.