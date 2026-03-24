Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2026
21:24 24.03.2026
Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня, показал опрос
Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня, показал опрос

Опрос Ipsos: рейтинг одобрения Трампа упал до 36% из-за Ирана и цен на бензин

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом на фоне роста цен на топливо и распространяющихся антивоенных настроений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и социологической компанией Ipsos.
Завершившийся в понедельник четырехдневный опрос показал, что работу Трампа на посту президента одобряют 36% американцев, по сравнению с 40% в опросе на прошлой неделе.
Рейтинг одобрения Трампа в первые дни его президентства составлял 47% и с прошлого лета в основном держался на уровне около 40%, отмечает агентство.
Мнение американцев о Трампе в отношении его действий по снижению стоимости жизни значительно ухудшилось, поскольку после скоординированных ударов США и Израиля по Ирану цены на бензин резко выросли. Только 25% респондентов одобрили действия Трампа по снижению стоимости жизни.
Опрос показал, что удары США по Ирану одобряют 35% американцев, что ниже 37% в прошлом опросе. Не одобряют удары 61% респондентов, по сравнению с 59% на прошлой неделе.
Онлайн-опрос, проведенный по всей стране, охватил 1272 взрослых жителя США. Его статистическая погрешность составляет три процентных пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
