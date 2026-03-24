Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня, показал опрос

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом на фоне роста цен на топливо и распространяющихся антивоенных настроений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом на фоне роста цен на топливо и распространяющихся антивоенных настроений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер и социологической компанией Ipsos.

Завершившийся в понедельник четырехдневный опрос показал, что работу Трампа на посту президента одобряют 36% американцев, по сравнению с 40% в опросе на прошлой неделе.

Рейтинг одобрения Трампа в первые дни его президентства составлял 47% и с прошлого лета в основном держался на уровне около 40%, отмечает агентство.

Мнение американцев о Трампе в отношении его действий по снижению стоимости жизни значительно ухудшилось, поскольку после скоординированных ударов США Израиля по Ирану цены на бензин резко выросли. Только 25% респондентов одобрили действия Трампа по снижению стоимости жизни.

Опрос показал, что удары США по Ирану одобряют 35% американцев, что ниже 37% в прошлом опросе. Не одобряют удары 61% респондентов, по сравнению с 59% на прошлой неделе.

Онлайн-опрос, проведенный по всей стране, охватил 1272 взрослых жителя США. Его статистическая погрешность составляет три процентных пункта.