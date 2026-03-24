Рейтинг@Mail.ru
Трамп проголосовал по почте на выборах во Флориде, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/tramp-2082582485.html
Трамп проголосовал по почте на выборах во Флориде, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп проголосовал по почте на специальных выборах во Флориде, сообщает во вторник газета New York Times со ссылкой на данные... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:24:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c1e6bf2f8c201baf6ce07224fd5204fb.jpg
https://ria.ru/20260324/iran-2082528541.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456517_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d66d8d4de140f1dbc698096aa801c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп проголосовал по почте на выборах во Флориде, пишут СМИ

NYT: Трамп проголосовал по почте на специальных выборах во Флориде

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проголосовал по почте на специальных выборах во Флориде, сообщает во вторник газета New York Times со ссылкой на данные избирательной комиссии округа Палм-Бич.
Речь идет о специальных выборах, по итогам которых определится, кто будет представлять Палм-Бич в палате представителей штата Флорида - демократ Эмили Грегори или республиканец Джон Мейплс, которого поддержал сам Трамп.
По информации издания, в записях комиссии указывается, что статус отданного Трампом голоса был обозначен как "бюллетень, поданный по почте".
Как отмечает газета, Трамп зарегистрирован в качестве избирателя в округе Палм-Бич с 2019 года. Американский лидер уже как минимум один раз пользовался голосованием по почте - в 2020 году.
Издание подчеркивает, что это произошло на фоне продолжающейся в США дискуссии о правилах голосования и законопроекте SAVE Act, который предусматривает ужесточение требований к подтверждению личности избирателей и может существенно осложнить голосование по почте.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала