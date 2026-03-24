На торги выставили три нежилых помещения в центре Москвы

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предприниматели могут принять участие в торгах по приобретению трех коммерческих помещений в центре Москвы, они расположены в здании на Малой Бронной улице, рассказал глава департамента города по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что площадь каждого объекта составляет 74,2, 81,4 и 154,9 квадратного метра соответственно. Они находятся недалеко от Патриарших прудов.

"Местоположение продаваемой недвижимости отличается высокой пешеходной проходимостью, близостью музеев, парков, большим количеством кафе и развлекательных заведений, что делает его привлекательным как для жителей, так и для туристов", – приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города по конкурентной политике.

Глава департамента предупредил, что заявки на участие в аукционах принимаются до 9 апреля.

Помещения расположены на первом этаже дома №13 по улице Малой Бронной. В качестве продавца выступил московский департамент городского имущества

Торги состоятся 21 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять в них участие, предпринимателям потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как отметила министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, за второе полугодие в Центральном административном округе у Москвы было приобретено 58 помещений и зданий общей площадью более 11,5 тысячи квадратных метров.

"Как показывает практика, недвижимость в кварталах с высоким пешеходным трафиком туристов и москвичей, характерным для центра столицы, идеально подходит для открытия кафе и ресторанов, магазинов, а также предприятий в сфере услуг индустрии красоты. Исходя из этого, инвесторы проявляют значительный интерес к коммерческим площадкам в Центральном административном округе", – подчеркнула Соловьева.

Данные о доступных лотах указаны в разделе "Торги Москвы" столичного Инвестиционного портала.