Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей
14:13 24.03.2026
Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей
Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей - РИА Новости, 24.03.2026
Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей
Роскомнадзор оштрафовал TikTok еще на 700 тысяч рублей за то, что платформа не отчиталась о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы и о... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:13:00+03:00
2026-03-24T14:13:00+03:00
технологии
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
россия
москва
технологии, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok
Технологии, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), TikTok
Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал TikTok еще на 700 тысяч рублей

Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор оштрафовал TikTok еще на 700 тысяч рублей за то, что платформа не отчиталась о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ, заявили РИА Новости в ведомстве.
"Владелец соцсети не отчитался о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы, поданных с использованием электронной формы, и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ. За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве, комментируя дело в отношении TikTok.
Там отметили, что владелец социальной сети также на должном уровне не осуществляет самостоятельный мониторинг и модерацию контента, который размещают пользователи. На основании этого Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, дело будет рассмотрено в суде.
Ранее Таганский районный суд Москвы признал владельца интернет-ресурса TikTok виновным в совершении административного правонарушения. Несмотря на требования Роскомнадзора, администрация площадки не удалила в установленный срок контент, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения. За это нарушение платформе был назначен штраф в размере 3 миллионов рублей.
ТехнологииРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TikTok
 
 
