Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Роскомнадзор оштрафовал TikTok еще на 700 тысяч рублей за то, что платформа не отчиталась о результатах рассмотрения обращений пользователей платформы и о количестве страниц с запрещенной информацией, к которым был ограничен доступ, заявили РИА Новости в ведомстве.