ТЕГЕРАН, 24 мар — РИА Новости. Иран нанес удары по объектам аэрокосмической промышленности Израиля, сообщила армия ИРИ.
"Атаки беспилотников на аэрокосмическую промышленность сионистского режима продолжаются", — говорится в заявлении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил на пять дней приостановить удары по объектам энергетики в исламской республике после якобы достигнутых договоренностей о перемирии. Тем временем иранские военные атаковали американские базы в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, назвав слова главы Белого дома психологической операцией.
Днем ранее Трамп выдвинул ИРИ ультиматум, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран, в свою очередь, пообещал нанести ответные удары по всем компаниям на Ближнем Востоке, где Штаты имеют свои интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.