В Татарстане женщина, обвиняемая в убийстве девушки, предстанет перед судом

КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении уроженки Новосибирска, которую обвиняют в организации занятия проституцией в нескольких российских регионах, похищении человека, а также убийстве и расчленении тела 17-летней девушки, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней уроженки Новосибирска , обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), частью 3 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), частью 3 статьи 327 УК РФ (подделка документов), пунктом "а" части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), пунктами "а", "в", "ж", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении

По версии следствия, в 2012 году обвиняемая и ее супруг организовали в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях , Башкирии и Татарстане незаконное занятие проституцией, а также совместно совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, как установило следствие, в 2019 году в связи с конфликтом с 17-летней девушкой обвиняемая вместе со знакомой опоили ее снотворным и задушили. Затем они расчленили тело и спрятали в лесу.

Кроме того, девушка некоторое время занималась воспитанием двухлетней дочери своей работницы и решила забрать девочку себе. В 2020 году она похитила ребенка, оформив его на себя по поддельным документам, после чего мать девочки была по ее указанию задушена.

В 2025 году личности подозреваемых были установлены, трое из них задержаны. При этом одна из фигуранток уголовного дела, заключившая досудебное соглашение, сообщила следователям об обстоятельствах убийства несовершеннолетней в 2019 году. В результате спустя шесть лет после безвестного исчезновения девушки следователями были обнаружены ее останки. В частном доме, где произошло убийство, на потолке криминалисты нашли следы крови потерпевшей, позволившие идентифицировать ее личность.