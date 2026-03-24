Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 330 военнослужащих ВСУ, восемь боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, станцию радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-48 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Ивановка, Новоалександровка, Светлое и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330-ти военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, девять автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
22 июня 2022, 17:18