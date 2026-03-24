Суд вынес приговоры фигурантам конфликта у офиса Wildberries в Москве

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресненский суд города Москвы назначил сроки до двух лет и четырех месяцев шести фигурантам конфликта у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.