Суд заочно рассмотрит дело кинокритика Долина*
Суд в Москве 1 апреля начнет рассматривать уголовное дело кинокритика-иноагента Антона Долина*, заочно обвиняемого об уклонении от обязанностей иностранного... РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Москве 1 апреля начнет рассматривать уголовное дело кинокритика-иноагента Антона Долина*, заочно обвиняемого об уклонении от обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рассмотрение уголовного дела назначено мировым судьей столичного района Аэропорт на 1 апреля.
По данным следствия, Долин
* был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение в соцсети материалов без соответствующих указаний.
Кинокритик обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России
об иноагентах. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года. Он заочно арестован в России.
* Признан иностранным агентом в России.