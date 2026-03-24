Суд заочно рассмотрит дело кинокритика Долина*

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Москве 1 апреля начнет рассматривать уголовное дело кинокритика-иноагента Антона Долина*, заочно обвиняемого об уклонении от обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что рассмотрение уголовного дела назначено мировым судьей столичного района Аэропорт на 1 апреля.

По данным следствия, Долин * был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение в соцсети материалов без соответствующих указаний.

Кинокритик обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года. Он заочно арестован в России.