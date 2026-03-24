На Украине перенесли суд по делу об убийстве Парубия

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд во Львове перенес на первое апреля подготовительное судебное заседание по делу о ликвидации экс-спикера Рады и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщает украинский телеканал "Общественное. Львов".
Ранее сообщалось, что заседание началось во вторник, 24 марта. Подозреваемый Михаил Сцельников успел ответить на вопросы журналистов перед началом заседания.
"Во вторник, 24 марта, во Франковском районном суде Львова должно было состояться подготовительное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Судьи зашли в зал около 11:00 (12:00 мск – ред.). Позже сообщили о переносе подготовительного заседания по делу на первое апреля, из-за отсутствия одного судьи из коллегии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Парубий был застрелен во Львове 30 августа 2025 года. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие.
