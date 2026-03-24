Рейтинг@Mail.ru
На Украине перенесли суд по делу об убийстве Парубия - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 24.03.2026 (обновлено: 15:32 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/sud-2082652168.html
На Украине перенесли суд по делу об убийстве Парубия
На Украине перенесли суд по делу об убийстве Парубия - РИА Новости, 24.03.2026
На Украине перенесли суд по делу об убийстве Парубия
Суд во Львове перенес на первое апреля подготовительное судебное заседание по делу о ликвидации экс-спикера Рады и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:28:00+03:00
2026-03-24T15:32:00+03:00
в мире
львов
украина
одесса
андрей парубий
антимайдан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_49:0:1709:934_1920x0_80_0_0_c89baf4aa4a1fdba403d55679238cee6.jpg
львов
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_256:0:1501:934_1920x0_80_0_0_e9cf99d34467e8cb31465938d5db8976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, одесса, андрей парубий, антимайдан
В мире, Львов, Украина, Одесса, Андрей Парубий, Антимайдан
На Украине перенесли суд по делу об убийстве Парубия

Суд по делу о ликвидации Парубия перенесли из-за отсутствия одного из судей

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Суд во Львове перенес на первое апреля подготовительное судебное заседание по делу о ликвидации экс-спикера Рады и бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщает украинский телеканал "Общественное. Львов".
Ранее сообщалось, что заседание началось во вторник, 24 марта. Подозреваемый Михаил Сцельников успел ответить на вопросы журналистов перед началом заседания.
"Во вторник, 24 марта, во Франковском районном суде Львова должно было состояться подготовительное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Судьи зашли в зал около 11:00 (12:00 мск – ред.). Позже сообщили о переносе подготовительного заседания по делу на первое апреля, из-за отсутствия одного судьи из коллегии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Парубий был застрелен во Львове 30 августа 2025 года. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие.
В миреЛьвовУкраинаОдессаАндрей ПарубийАнтимайдан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала