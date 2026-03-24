У экс-вице-губернатора Приморья и его семьи могут изъять имущество

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Суд рассмотрит иск о конфискации в доход государства полученных коррупционным путём земельных участков и зданий, а также денег от их продажи у бывшего вице-губернатора Приморья Эдуарда Портнова и членов его семьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судов региона.
"В Советский районный суд Владивостока поступил иск прокурора Приморского края к бывшему вице-губернатору Приморского края по вопросам градостроительства, капитального ремонта жилья и регионального надзора и контроля в области долевого строительства Эдуарду Портнову, членам его семьи и подконтрольным ему юридическим лицам об обращении в доход государства недвижимого имущества", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что речь идет об имуществе, полученном коррупционным путем.
В пресс-службе судов уточнили, что в иске значатся 17 земельных участков, 47 зданий, 36 помещений, два сооружения, пять машино-мест. В доход государства также намерены взыскать 61,9 миллиона рублей как эквивалент стоимости ранее проданных объектов недвижимости.
"Указанный иск принят к производству суда с возбуждением гражданского дела, по которому также приняты меры по обеспечению иска. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 апреля", - добавили в пресс-службе.
Портнов уволили с поста вице-губернатора Приморья в октябре 2017 года. Как сообщали в пресс-службе губернатора и администрации региона, решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям.
