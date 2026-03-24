22:32 24.03.2026
"Удержите его?" В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран
Планы по отправке сухопутных войск США в Иран вызывают много вопросов, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Планы по отправке сухопутных войск США в Иран вызывают много вопросов, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Проблема в том, что как только вы высадите десантника, морского пехотинца, рейнджера или кого-либо еще, возникнут вопросы: что они будут делать? Что они смогут сделать? Получится ли у них захватить и удержать что-то очень ценное? Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? <…> Какую пользу это нам принесет?" — поинтересовался он.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
СМИ раскрыли требования Ирана к США
Вчера, 18:16
По словам эксперта, если США попытаются высадить свои войска на острове Харк, то они в любом случае не смогут оказать там никакого влияния, поскольку "это место уже будет уничтожено" из-за неразумных действия Вашингтона.
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
США получили от Ирана "подарок", связанный с Ормузом, заявил Трамп
Вчера, 21:51
Позже Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США еще не приняли решение об отправке военных в Иран.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Иран развернул контейнеровоз в Ормузском проливе, заявили в КСИР
Вчера, 19:06
 
