"Удержите его?" В США задались вопросом об отправке сухопутных войск в Иран

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Планы по отправке сухопутных войск США в Иран вызывают много вопросов, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Проблема в том, что как только вы высадите десантника, морского пехотинца, рейнджера или кого-либо еще, возникнут вопросы: что они будут делать? Что они смогут сделать? Получится ли у них захватить и удержать что-то очень ценное? Что именно подразумевается под захватом? Если они отправятся на остров Харк, смогут ли они им овладеть? <…> Какую пользу это нам принесет?" — поинтересовался он.
По словам эксперта, если США попытаются высадить свои войска на острове Харк, то они в любом случае не смогут оказать там никакого влияния, поскольку "это место уже будет уничтожено" из-за неразумных действия Вашингтона.
Ранее журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин утверждала, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США якобы получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Позже Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США еще не приняли решение об отправке военных в Иран.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.