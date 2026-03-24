Ветеран спецслужб объяснил провокации США и Израиля в конфликте с Ираном

БИШКЕК, 24 мар – РИА Новости. США и Израиль заинтересованы вовлечь в свой военный конфликт с Ираном новых участников из стран Ближнего Востока и других регионов, для этого спецслужбами устраиваются провокации с ударами, якобы нанесенными Тегераном, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости военный эксперт, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев.

“Эта война сопряжена с усилиями по инициированию ответных боевых действий. Пытаются подтянуть уже новых игроков, новых участников в этот конфликт… Начали войну двое… а хотят затянуть уже как можно большее количество государств. Эта ситуация касается Ближнего Востока , Западной Азии. Говорят то, что она вот на нас ( Центральную Азию - ред.) натягивается, мы можем невольно втянуться в этот конфликт, вот о чем идет речь”, - сказал Досалиев.

По его оценке, звеньями этой цепи могут быть удары по гражданским объектам в странах Персидского Залива и прилеты беспилотников по территории Азербайджана , которые, как считает эксперт, вполне могли быть провокацией и осуществляться не вооруженными силами Ирана

“Об этом говорят ряд наблюдателей. Также есть станции слежения, и они показывают, что Иран не бил в то время, когда откуда-то прилетел беспилотник и ударил, допустим, по небоскребу в Дубае или отелю в Бахрейне , или ещё где-то, неважно. Корпус стражей исламской революции тоже заявляет, что иранская сторона не открывала огонь. Есть предположения, что это был удар со стороны подразделений Израиля либо США", - уточнил ветеран спецслужб.

Он пояснил, что когда арабские эксперты видят обломки беспилотника, они не могут со стопроцентной вероятностью отличить, чей это аппарат и кто его применил, особенно если допустить вероятность намеренной маскировки под БПЛА Ирана.

“Идет работа спецслужб по инициированию вот этой вот волны недовольства, чтобы руководство монархий Залива начало более активные боевые действия”, - подытожил Досалиев.