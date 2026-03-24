Белый дом назвал ситуацию в переговорах с Ираном переменчивой

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Ситуация в переговорах Соединенных Штатов и Ирана переменчива, и спекуляции вокруг возможных встреч в их рамках не должны приниматься на веру до официального объявления о таковых, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.