Белый дом назвал ситуацию в переговорах с Ираном переменчивой

ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Ситуация в переговорах Соединенных Штатов и Ирана переменчива, и спекуляции вокруг возможных встреч в их рамках не должны приниматься на веру до официального объявления о таковых, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это деликатные дипломатические обсуждения, и Соединенные Штаты не будут вести переговоры через прессу. Ситуация изменчива, и предположения о встречах не следует считать окончательными до тех пор, пока Белый дом официально не объявит о них", - заявила она телеканалу ABC.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Позднее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил, что Тегеран не вел с Вашингтоном переговоры, но получил от посредников послания США по поводу желания провести обсуждения об окончании конфликта. По его словам, в ответ на послания Тегеран выразил предостережения относительно последствий атак на иранскую инфраструктуру.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.