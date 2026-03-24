Противники реконструкции Кеннеди-центра подали иск против Трампа

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Несколько консервативных групп в США подали иск против президента США Дональда Трампа и попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа с требованием приостановить планы его закрытия на два года и масштабной реконструкции, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Истцы выражают свое уважение и просят в ускоренном порядке рассмотреть их будущее ходатайство о запретительном судебном решении, сохраняющем статус-кво до приведения в полное соответствие с применимым законодательством", - говорится в заключительной части документа.

Иск объемом 82 страницы подан от имени Национального треста по охране исторических памятников, Лиги охраны памятников округа Колумбия , Американского института архитектуры и Общества историков архитектуры и ряда других объединений. Всего там перечислены восемь заявителей.

В качестве ответчика первым указан попечительский совет центра, вторым – Дональд Трамп "в его официальном качестве председателя попечительского совета", а также еще шесть государственных структур.

"Намерение попечительского совета и господина Трампа ясны: коренным образом изменить этот легендарный объект, не следуя основополагающим федеральным законам о сохранении исторического наследия и охраны природы и не заручившись необходимым разрешением конгресса. Ущерб неминуем в свете того, что попечительский совет и господин Трамп признают, что уже начали предварительные строительные работы", - сказано в иске.

Его авторы указывают на то, что совет должен был сначала согласовать свои планы с рядом комиссий, провести аудит на предмет соответствия закону о сохранении объектов исторического наследия и получить одобрение конгресса.

Попечительский совет, члены которого были выбраны Трампом, в середине марта единогласно проголосовал за закрытие площадки на два года ради проведения там реконструкции, которая, как сообщалось, затронет системы отопления, вентиляции, лифты и другие элементы здания.