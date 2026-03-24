Противники реконструкции Кеннеди-центра подали иск против Трампа

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Несколько консервативных групп в США подали иск против президента США Дональда Трампа и попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа с требованием приостановить планы его закрытия на два года и масштабной реконструкции, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Истцы выражают свое уважение и просят в ускоренном порядке рассмотреть их будущее ходатайство о запретительном судебном решении, сохраняющем статус-кво до приведения в полное соответствие с применимым законодательством", - говорится в заключительной части документа.
Иск объемом 82 страницы подан от имени Национального треста по охране исторических памятников, Лиги охраны памятников округа Колумбия, Американского института архитектуры и Общества историков архитектуры и ряда других объединений. Всего там перечислены восемь заявителей.
В качестве ответчика первым указан попечительский совет центра, вторым – Дональд Трамп "в его официальном качестве председателя попечительского совета", а также еще шесть государственных структур.
"Намерение попечительского совета и господина Трампа ясны: коренным образом изменить этот легендарный объект, не следуя основополагающим федеральным законам о сохранении исторического наследия и охраны природы и не заручившись необходимым разрешением конгресса. Ущерб неминуем в свете того, что попечительский совет и господин Трамп признают, что уже начали предварительные строительные работы", - сказано в иске.
Его авторы указывают на то, что совет должен был сначала согласовать свои планы с рядом комиссий, провести аудит на предмет соответствия закону о сохранении объектов исторического наследия и получить одобрение конгресса.
Попечительский совет, члены которого были выбраны Трампом, в середине марта единогласно проголосовал за закрытие площадки на два года ради проведения там реконструкции, которая, как сообщалось, затронет системы отопления, вентиляции, лифты и другие элементы здания.
О намерении закрыть центр на два года Трамп объявил в феврале. Это стало неожиданностью для его сотрудников, а также для базирующегося там Национального симфонического оркестра. Для коллектива теперь подыскивают альтернативы.
Главная сценическая площадка Вашингтона была открыта в 1971 году и принимала множество концертов, спектаклей и других программ. В разное время на ней выступали Мстислав Ростропович, Роберт де Ниро, Арета Франклин и многие другие знаменитости. Однако после того, как Трамп назначил новое руководство, ряд исполнителей отменили свои выступления там.