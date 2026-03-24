США предрекли большие потери в случае наземного вторжения в Иран
08:59 24.03.2026
США предрекли большие потери в случае наземного вторжения в Иран
2026-03-24T08:59:00+03:00
Расмуссен: военных США в случае наземного вторжения в Иран ждут большие потери

Американские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Американских военных в случае решения начать наземное вторжение в Иран, в том числе на остров Харк, ждут большие потери, поскольку вооруженный конфликт может растянуться на годы, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Наземное вторжение приведет к большим жертвам и затягиванию конфликта на месяцы, если не на годы", - сказал Расмуссен.
По его мнению, если приказ о вторжении все же будет отдан, в нем могут принять участие морские пехотинцы.
"Однако это подразумевает отправку войск туда либо через Ормузский пролив, либо высадку на другом берегу Персидского залива - со стороны Саудовской Аравии. И то, и другое будет чрезвычайно трудно", - отметил он.
Портал Axios в пятницу со ссылкой на источники утверждал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе. В сообщении указывалось, что решение пока не приято.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут почти по всему миру.
