Рейтинг@Mail.ru
Первые 16 спутников группировки связи "Рассвет" запустили на орбиту - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 24.03.2026 (обновлено: 09:14 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/sputniki-2082543161.html
Первые 16 спутников группировки связи "Рассвет" запустили на орбиту
Первые 16 спутников группировки связи "Рассвет" запустили на орбиту
2026-03-24T08:52:00+03:00
2026-03-24T09:14:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082543967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ed76e1e1b352a47a5eca1ccb971500d.jpg
https://ria.ru/20260310/mks-2079703402.html
https://ria.ru/20260322/soyuz-2082249901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запуск спутников "Рассвет" на орбиту
Первые 16 спутников группировки связи "Рассвет" запустили на орбиту. Широкополосную спутниковую передачу данных на базе низкоорбитальной группировки планируют запустить в 2027 году, для этого на орбиту выведут более 250 космических аппаратов, рассказали РИА Новости в "Бюро 1440".
2026-03-24T08:52
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082543967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64ad8979a97c216e116c306cf781f91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Центр управления полетами, Космос - РИА Наука, Россия
На орбиту запустили 16 спутников низкоорбитальной группировки связи "Рассвет"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет", рассказали РИА Новости в компании.
"В понедельник, 23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи", - отметили в компании.
"Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту", - пояснили в "Бюро 1440".
Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки, добавили разработчики.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты
10 марта, 14:43
"Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда "Бюро 1440" прошла этот путь за 1000 дней - именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных", — подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.
"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов. Космические аппараты нового поколения учитывают результаты экспериментальных миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2", но превосходят их по ключевым характеристикам.
Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях "Бюро 1440". Всего в компании работает более 3 тысяч инженеров и производственных сотрудников.
Взлет ракеты Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
На Байконуре провели первый пуск с восстановленного стартового стола
22 марта, 15:04
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала