Первые 16 спутников группировки связи "Рассвет" запустили на орбиту

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет", рассказали РИА Новости в компании.

"В понедельник, 23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи", - отметили в компании.

"Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту", - пояснили в "Бюро 1440".

Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск выполнен с применением системы отделения собственной разработки, добавили разработчики.

"Запуск первых аппаратов целевой группировки означает переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда "Бюро 1440" прошла этот путь за 1000 дней - именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников. Впереди — этап развертывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками, однако именно такие системы станут основой глобальной инфраструктуры передачи данных", — подчеркнул генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов. Космические аппараты нового поколения учитывают результаты экспериментальных миссий "Рассвет-1" и "Рассвет-2", но превосходят их по ключевым характеристикам.