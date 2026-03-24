Американских десантников отправляют на Ближний Восток, передает Fox News

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин.
"Генерал-майор Брэндон Тегтмайер и его командное звено, члены его штаба, получили приказ о развертывании на Ближнем Востоке", — написала она в соцсети X.
СМИ раскрыли требования Ирана к США
Вчера, 18:16
Тем временем газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на неназванных американских чиновников, что Пентагон также планирует разместить в регионе бригадную боевую группу из этой же дивизии. Приказ о развертывании почти трех тысяч военнослужащих для поддержки операций против Ирана якобы возможен в ближайшие часы, однако окончательное решение еще не принято.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Портал Axios ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Тегеран и заставить его открыть судоходство в Ормузском проливе.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Накануне глава Белого дома заявил, что поручил на пять дней приостановить удары по объектам энергетики в исламской республике после якобы достигнутых договоренностей о перемирии. В свою очередь, иранские военные атаковали американские базы в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, назвав слова Трампа психологической операцией.
Днем ранее он выдвинул иранской стороне ультиматум, пригрозив уничтожением всех электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Иран, в свою очередь, пообещал нанести ответные удары по всем компаниям на Ближнем Востоке, где Штаты имеют свои интересы, а также по энергоинфраструктуре в тех странах, где расположены американские базы.