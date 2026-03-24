ГД не рассматривает запрет обвинительной информации в СМИ, заявил Володин

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Госдума не рассматривает и, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете "обвинительной информации" в СМИ, ее следует обсуждать на уровне региона, экспертного общества, не вынося в Госдуму, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее Госсовет Татарстана предложил проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу.

"Буквально на прошлой неделе наши коллеги из законодательного собрания, Госсовета Татарстана прислали свою законодательную инициативу, не в Думу, а в Совет законодателей на экспертизу. Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы её не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.