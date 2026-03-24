СМИ предположили, от чего зависит окончание конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.03.2026
11:27 24.03.2026
СМИ предположили, от чего зависит окончание конфликта на Ближнем Востоке
Перспективы завершения конфликта на Ближнем Востоке зависят от динамики энергетических рынков и давления экономических факторов на стороны, пишет во вторник... РИА Новости, 24.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Перспективы завершения конфликта на Ближнем Востоке зависят от динамики энергетических рынков и давления экономических факторов на стороны, пишет во вторник турецкое экономическое издание Ekonomim.
Соединенные Штаты планируют завершить конфликт с Ираном 9 апреля, сообщил в понедельник портал Ynet со ссылкой на осведомленный источник.
"Рост цен на нефть усиливает давление на все стороны и влияет на сроки конфликта", - пишет газета.
По оценке издания, затягивание боевых действий ведет к росту издержек не только для участников конфликта, но и для мировой экономики. В первую очередь речь идет об увеличении цен на энергоносители и росте инфляционного давления.
"Ключевым фактором остается ситуация вокруг поставок нефти и риски, связанные с Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых энергоресурсов. Усиление напряженности в этом регионе может ускорить давление на стороны и подтолкнуть их к переговорам", - говорится в материале издания.
При этом издание указывает, что несмотря на экономические стимулы к завершению конфликта, политические факторы и позиции сторон могут затруднить достижение быстрого соглашения.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут почти по всему миру.
