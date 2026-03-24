Слово "хоббихорсинг" может войти в словарь русского языка, считает лингвист

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Слово "хоббихорсинг" может быть включено в один из словарей русского языка как государственного, если этот вид спорта будет становиться популярнее, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.

"Слово "хоббихорсинг" может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга (а она официально зарегистрирована в России ) обратятся к составителям с соответствующим запросом", - сказала Козловская.

По ее словам, слово "хоббихорсинг" может войти в словарь иностранных слов. Она отметила, что словарь уже выпущен, сейчас этого слова там нет, но руководители проекта государственных словарей предусматривают возможность регулярного обновления словников и включения в них новых слов.