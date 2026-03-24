В СК раскрыли подробности о взрыве в Севастополе

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие не считает причиной взрыва в жилом доме в Севастополе утечку бытового газа, отсутствуют и признаки внешнего воздействия на дом, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют", - говорится в сообщении.