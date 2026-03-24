https://ria.ru/20260324/sk-2082543035.html
Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы признал вину
Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы полностью признал вину, сообщили РИА Новости в столичном главке СК.
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082450664_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_54da9e43b7e6d37bab7b5dd3db9a5c79.jpg
https://ria.ru/20260323/moskva-2082413662.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082450664_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_dbc2c233848c3be7307c289c9c8dbf95.jpg
Последствия пожара в квартире жилого дома
По факту гибели трех человек в результате пожара в квартире жилого дома на ул. Николоямская возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Расследование на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре.
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы полностью признал вину, сообщили РИА Новости в столичном главке СК.
"В ходе допроса он указал, что курил в своей квартире и по его неосторожности из-за пепла загорелось кресло", — говорится в заявлении.
Злоумышленника обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи будут ходатайствовать о его аресте.
Инцидент произошел в понедельник утром в доме на Николоямской улице. Пожар вспыхнул в лифтовом холле и частично на лестничной клетке второго этажа. Погибли четыре человека, еще трое находятся в больнице.