Обвиняемый по делу о причинении смерти по неосторожности, возбужденному после пожара в центре Москвы

Обвиняемый по делу о причинении смерти по неосторожности, возбужденному после пожара в центре Москвы

Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы признал вину

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы полностью признал вину, сообщили РИА Новости в столичном главке СК.

"В ходе допроса он указал, что курил в своей квартире и по его неосторожности из-за пепла загорелось кресло", — говорится в заявлении.

Злоумышленника обвиняют по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи будут ходатайствовать о его аресте.